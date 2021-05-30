На Шрі-Ланці заявили про найсильніше забруднення пляжів

Шрі-Ланка стикнулася з найгіршою кризою забруднення пляжів, оскільки тонни пластикових відходів палаючого контейнерного судна виносить на берег. Рибалкам заборонено виїжджати на 80-кілометрову ділянку узбережжя поблизу MV X-Press Pearl, оскільки міжнародна пожежна операція все ще триває.

Про це повідомляє ABC .

Повідомляється, що з корабля видно дим та переривчасте полум'я. Владу більше турбує мільйон поліетиленових гранул, які розмиваються на пляжах і загрожують мілководдю, де розводять рибу.

Постраждале узбережжя відоме своїми крабами та креветками, а також туристичними пляжами.

"Це, мабуть, найгірше забруднення пляжів в нашій історії", - сказав Дхаршані Лахандапура, керівник Управління морського середовища та охорони морського середовища (MEPA) Шрі-Ланки.

Тисячі військовослужбовців та співробітників служби безпеки чистять пляжі від пластикових відходів та іншого сміття з корабля, який загорівся 20 травня.