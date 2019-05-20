На Шри-Ланке задержали 89 подозреваемых в терактах

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Следствие над 69 задержанными ведет Отдел по борьбе с уголовными преступлениями

На Шри-Ланке полиция задержала 89 человек по подозрению в организации серии взрывов, которые прогремели 21 апреля в нескольких городах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Adaderana.

Как сообщил пресс-секретарь ланкийской полиции Рувана Гунасекара изданию, следствие над 69 задержанными ведет Отдел по борьбе с уголовными преступлениями, а расследованием оставшихся 20 человек занимается Отдел по борьбе с терроризмом.

Напомним, серии взрывов на Шри-Ланке начались утром 21 апреля. Первый взрыв произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы.

Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.

Напомним, 13 мая на Шри-Ланке вновь ввели комендантский час из-за нападений на мечети и принадлежащие мусульманам дома. Власти ввели комендантский час в большинстве деревень в районе Курунегала, где несколько мечетей и домов мусульман были атакованы.

Кроме того, полиция и армия Шри-Ланки обнаружили в центральной части страны тренировочную базу террористов группировки National Thowheed Jamaath (NTJ), которые совершили пасхальные теракты.