На Шрі-Ланці затримали 89 підозрюваних у терактах

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Слідство над 69 затриманими веде Відділ по боротьбі з кримінальними злочинами

На Шрі-Ланці поліція затримала 89 осіб за підозрою в організації серії вибухів, які прогриміли 21 квітня в декількох містах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Adaderana.

Як повідомив прес-секретар ланкійської поліції Рувана Гунасекара видання, слідство над 69 затриманими веде Відділ по боротьбі з кримінальними злочинами, а розслідуванням решти 20 чоловік займається Відділ по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, серії вибухів на Шрі-Ланці почалися вранці 21 квітня. Перший вибух стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна в Негомбо (30 км на північ від Коломбо), третій - у церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби.

Бойовики "Ісламського держави" взяли на себе відповідальність за теракти на Шрі-Ланці.

Нагадаємо, 13 травня на Шрі-Ланці знову ввели комендантську годину через напади на мечеті і належать мусульманам будинку. Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала, де кілька мечетей і будинків мусульман були атаковані.

Крім того, поліція і армія Шрі-Ланки виявили в центральній частині країни тренувальну базу терористів угруповання National Thowheed Jamaath (NTJ), які вчинили великодні теракти.