На Шри-Ланке арестовали известного исламского богослова за связи с террористами

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Богослов принимал непосредственное участие в финансировании террористов

На Шри-Ланке арестовали известного исламского богослова Мухаммеда Алияра за связи с террористами, которые накануне совершили ряд терактов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, мужчину подозревают в тесных контактах с главарем террористов Захрани Хашимом. Алияр является основателем и руководителем Центра исламского вероучения в городе Каттанкуду. В этом же городе проживал Хашим.

По данным полиции, Алияр принимал непосредственное участие в финансировании деятельности террористической группировки. Также он был привлечен к подготовке террористов-смертников, которые совершили атаки в христианских храмах и отелях Шри-Ланки.

Напомним, ранее полиция и армия Шри-Ланки обнаружили и обыскали базу террористической группировки National Thowheed Jamaat в центральной части страны. База находилась в двухэтажном здании в городе Нувара-Элия. На ней проходили обучение по меньшей мере 38 человек, включая непосредственного организатора серии взрывов в Коломбо Захрана Хашима.

Как писало РБК-Украина ранее, после 21 апреля власти Шри-Ланки выслали из страны более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства. В частности, священнослужители были оштрафованы и депортированы из страны за просроченные визы.