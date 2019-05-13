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На Шрі-Ланці ввели комендантську годину

Новини » В світі    13.05.2019 - 21:10
На Шрі-Ланці ввели комендантську годину
Ілюстративне фото (twitter.com/Rocketnews1)

Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала

У понеділок, 13 травня, на Шрі-Ланці ввели нову комендантську годину через напади на мечеті і будинки, які належать мусульманам. Про це повідомив представник військових Суміт Атапатту, передає Reuters.

Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала, де напередодні кілька мечетей і будинків мусульман були атаковані.

"Щоб взяти ситуацію під контроль, вночі була введена поліцейська комендантська годину", - повідомив Атапатту.

Також на Шрі-Ланці після нападів на мусульман тимчасово заблокували соціальні мережі та месенджери.

За даними Reuters, напередодні кілька десятків людей розгромили мечеті і магазини, якими володіють мусульмани. Передбачається, що інцидент стався через конфліктну ситуацію в одній із соціальних мереж.

Нагадаємо, в квітні на Шрі-Ланці сталася серія терактів, в тому числі в католицьких церквах під час святкування Великодня. В результаті загинули, щонайменше, 250 осіб і ще близько 500 постраждали.

У зв'язку з цим влада тимчасово блокували соцмережі і месенджери. Поліція затримала 40 осіб. Після терактів у країні заборонили носити одяг, що закриває обличчя. Відповідальність за вибухи взяло терористичне угрупування "Ісламська держава".

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