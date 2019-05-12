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На Шри-Ланке впервые после террактов католические церкви провели воскресные службы

Новости » Общество    12.05.2019 - 17:50
На Шри-Ланке впервые после террактов католические церкви провели воскресные службы
Иллюстративное фото (twitter.com/Rocketnews1)

Во время воскресных служб храмы охраняла полиция и военные

На Шри-Ланке в городах Коломбо и Негомбо, впервые после терактов в пасхальное воскресенье были проведены воскресные служения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Полицейские стояли на входах у каждой церкви и проводили обыски всех посетителей. Им было запрещено проносить с собой любые вещи, включая сумки. Снаружи церкви были оцеплены солдатами во время всего процесса богослужения. Также окрестности патрулировались правоохранителями на мотоциклах.

Также сообщается, что во вторник, 14 мая, должны быть открыты католические частные школы, что были закрыты с момента нападений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Шри-Ланке силовики обыскали тренировочную базу террористов. База находилась в двухэтажном здании в городе Нувара-Элия. На ней проходили обучение по меньшей мере 38 человек, включая непосредственного организатора серии взрывов в Коломбо Захрани Хашима.

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