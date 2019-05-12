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На Шрі-Ланці вперше після терактів католицькі церкви провели недільні служби

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 17:50
На Шрі-Ланці вперше після терактів католицькі церкви провели недільні служби
Ілюстративне фото (twitter.com/Rocketnews1)

Під час недільних служб храми охороняла поліція і військові

На Шрі-Ланці в містах Коломбо і Негомбо, вперше після терактів у великодню неділю були проведені недільні служіння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Поліцейські стояли на входах у кожної церкви і проводили обшуки всіх відвідувачів. Їм було заборонено проносити з собою будь-які речі, включаючи сумки. Зовні церкви були оточені солдатами під час всього процесу богослужіння. Також патрулювались околиці правоохоронцями на мотоциклах.

Також повідомляється, що у вівторок, 14 травня, повинні бути відкриті приватні католицькі школи, що були закриті з моменту нападів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Шрі-Ланці силовики обшукали тренувальну базу терористів. База знаходилася в двоповерховій будівлі в місті Нувара-Елія. На ній проходили навчання щонайменше 38 людей, включаючи безпосереднього організатора серії вибухів у Коломбо Захрани Хашима.

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Новини України службаШри-Ланка
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