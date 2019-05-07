На Шри-Ланке силовики обыскали тренировочную базу террористов

Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили в центральной части страны тренировочную базу террористов группировки National Thowheed Jamaath (NTJ), которые совершили пасхальные теракты. Об этом сообщает местное издание Ada Derana.

Силовики обыскали базу 6 мая.

"Тренировочную базу National Thowheed Jamaath (NTJ) в Блэкпуле, Нувара Элия, обыскала полиция Нувара Элии и армия Шри-Ланки вчера (6 мая, - ред)", - отмечает издание.

Указано также, что информацию о месторасположении базы предоставило во время допроса лицо, задержанное в районе Сайнтамаурду в Калмунаи.

По информации издания, база находилась в двухэтажном здании в городе Нувара-Элия. На ней проходили обучение по меньшей мере 38 человек, включая непосредственного организатора серии взрывов в Коломбо Захрани Хашима.

Также сообщается, что в последние "репетиции" терактов в день Пасхи были проведены 17 апреля при участии Захрани.

Кроме того, владелец здания задержан полицией, на месте продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, на Шри-Ланке власти задержали или уничтожили всех терористов, причастных к серии взрывов на территории страны 21 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, после 21 апреля власти Шри-Ланки выслали из страны более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства. В частности, священнослужители были оштрафованы и выдворены из страны из-за просроченых виз.

Добавим также, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал джихадистскую группировку "Исламское государство" (ИГ) оставить его страну в покое.