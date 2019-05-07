На Шрі-Ланці силовики обшукали тренувальну базу терористів

Поліція та армія Шрі-Ланки виявили в центральній частині країни тренувальну базу терористів угруповання National Thowheed Jamaath (NTJ), які скоїли великодні теракти. Про це повідомляє місцеве видання Ada Derana.

Силовики обшукали базу 6 травня.

"Тренувальну базу National Thowheed Jamaath (NTJ) в Блекпулі, Нувара Елія, обшукала поліція Нувара Елії і армія Шрі-Ланки вчора (6 травня, - ред)", - зазначає видання.

Вказано також, що інформацію про місцерозташування бази надала під час допиту особа, затримана в районі Сайнтамаурду в Калмунаї.

За інформацією видання, база знаходилася у двоповерховій будівлі в місті Нувара-Елія. На ній проходили навчання щонайменше 38 осіб, включаючи безпосереднього організатора серії вибухів в Коломбо Захрана Хашима.

Також повідомляється, що в останні "репетиції" терактів у день Пасхи були проведені 17 квітня за участю Захрана.

Крім того, власник будівлі затриманий поліцією, на місці тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці влада затримала або знищила всіх терористів, причетних до серії вибухів на території країни 21 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, після 21 квітня влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців, у тому числі близько 200 представників ісламського духовенства. Зокрема, священнослужителі були оштрафовані і депортовані з країни через прострочені візи.

Додамо також, президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирисена закликав джихадистське угруповання "Ісламська держава" (ІД) залишити його країну в спокої.