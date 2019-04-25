На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

На Шри-Ланке произошел взрыв за помещением суда города Пугода на пустыре. Об этом сообщает Express.

Как сообщается, в отличие от вчерашней бомбы, которую нашли в ресторане в Катани и взорвали специалисты, это был не контролируемый взрыв.

"За судом произошел взрыв, мы расследуем", - заявил представитель полиции Руван Гунасекера.

По его словам, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, серия взрывов на Шри-Ланке произошла утром 21 апреля. Взрывы прогремели в церкви святого Антония в Коломбо, в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Также в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. По последним данным, в результате взрывов погибли около 360 человек.

Полиция уже задержала 60 подозреваемых. Ответственность за теракты взяло "Исламское государство".