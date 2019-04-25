На Шрі-Ланці прогримів новий вибух

На Шри-Ланці стався вибух за приміщенням суду міста Пугода на пустирі. Про це повідомляє Express.

Як повідомляється, на відміну від вчорашньої бомби, яку знайшли в ресторані в Катані і підірвали фахівці, це був не контрольований вибух.

"За судом стався вибух, ми розслідуємо", - заявив представник поліції Руван Гунасекера.

За його словами, жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, серія вибухів на Шрі-Ланці сталась вранці 21 квітня. Вибухи прогриміли в церкві святого Антонія у Коломбо, в церкві святого Себастьяна в Негомбо (30 км на північ від Коломбо), в церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Також у готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби. За останніми даними, в результаті вибухів загинули близько 360 осіб.

Поліція вже затримала 60 підозрюваних. Відповідальність за теракти взяла "Ісламська держава".