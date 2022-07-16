На Шри-Ланке на несколько дней назначили и.о. президента: кто им стал

Сообщается, что сегодня парламент запустил процедуру избрания нового президента. На заседании было зачитано заявление президента Готабая Раджапаксы об отставке.

В заявлении говорится, что финансовый кризис на Шри-Ланке продолжается из-за неумелого управления экономикой до его президентства, а также пандемией COVID-19.

"Я лично считаю, что предпринял все возможные шаги для преодоления этого кризиса, в том числе пригласил парламентариев сформировать общепартийное правительство или правительство национального единства", - говорится в письме Раджапаксы.

Следующее заседание парламента состоится во вторник, на нем выдвинут кандидатуры на пост президента. А избрание нового лидера состоится 20 июля.

В то же время премьер-министра Ранила Викрамасингхе привели к присяге в качестве исполняющего обязанности президента. Он также стал кандидатом в президенты, однако протестующие требовали и его отставки, что может привести к дальнейшим беспорядкам в случае его избрания.