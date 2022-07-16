На Шрі-Ланці на кілька днів призначили в.о. президента: хто ним став

Повідомляється, що сьогодні парламент запустив процедуру обрання нового президента. На засіданні було зачитано заяву президента Готабая Раджапакси про відставку.

У заяві йдеться, що фінансова криза на Шрі-Ланці триває через невміле управління економікою до його президентства, а також пандемією COVID-19.

"Я особисто вважаю, що зробив всі можливі кроки для подолання цієї кризи, в тому числі запросив парламентаріїв сформувати загальнопартійний уряд або уряд національної єдності", - йдеться в листі Раджапакси.

Наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, на ньому висунуть кандидатури на пост президента. А обрання нового лідера відбудеться 20 липня.

У той же час прем'єр-міністра Ранила Вікрамасінгхе привели до присяги в якості виконуючого обов'язки президента. Він також став кандидатом у президенти, проте протестувальники вимагали і його відставки, що може призвести до подальших заворушень у разі його обрання.