На Шрі-Ланці заарештували відомого ісламського богослова за зв'язки з терористами

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Богослов брав безпосередню участь у фінансуванні терористів

На Шрі-Ланці заарештували відомого ісламського богослова Мухаммеда Аліяра за зв'язки з терористами, які напередодні вчинили ряд терактів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, чоловіка підозрюють у тісних контактах з ватажком терористів Захрані Хашимом. Аліяр є засновником і керівником Центру ісламського віровчення у місті Каттанкуду. В цьому ж місті проживав Хашим.

За даними поліції, Аліяр брав безпосередню участь в фінансуванні діяльності терористичного угрупування. Також він був залучений до підготовки терористів-смертників, які вчинили атаки в християнських храмах та готелях Шрі-Ланки.

Нагадаємо, раніше поліція та армія Шрі-Ланки виявили та обшукали базу терористичного угрупування National Thowheed Jamaat у центральній частині країни. База знаходилася у двоповерховій будівлі в місті Нувара-Елія. На ній проходили навчання щонайменше 38 осіб, включаючи безпосереднього організатора серії вибухів в Коломбо Захрана Хашима.

Як писало РБК-Україна раніше, після 21 квітня влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців, у тому числі близько 200 представників ісламського духовенства. Зокрема, священнослужителі були оштрафовані і депортовані з країни через прострочені візи.