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Шрі-Ланка припинить видачу безкоштовних віз громадянам Росії

Архівне фото: Шрі-Ланка припинить видачу безкоштовних віз громадянам Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Шрі-Ланка вирішила припинити видачу безкоштовних довгострокових віз громадянам Росії, які проживали в державі протягом останніх двох років.

Про це заявив міністр громадської безпеки Шрі-Ланки Тиран Аллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відтоді як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року, Шрі-Ланка дозволила росіянам і українцям залишатися в країні без оплати віз, але тепер їм доведеться сплатити збори.

"Вартість становить близько 50 доларів за 30-денну візу, якщо вони хочуть залишитися в Шрі-Ланці", - повідомив міністр.

За оцінками, з лютого 2022 року в Шрі-Ланці проживало від 300 до 400 росіян і українців.

Візи для росіян

Раніше повідомлялося, що влада Шрі-Ланки скасовує візи для сотень тисяч росіян, які зараз там перебувають після вторгнення РФ в Україну.

Також Чехія вирішила більше не буде видавати візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам через вторгнення в Україну.

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