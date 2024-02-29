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Шри-Ланка прекратит выдачу бесплатных виз гражданам России

Архивное фото: Шри-Ланка прекратит выдачу бесплатных виз гражданам России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Шри-Ланка решила прекратить выдачу бесплатных долгосрочных виз гражданам России, которые проживали в государстве в течение последних двух лет.

Об этом заявил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С тех пор как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года, Шри-Ланка позволила россиянам и украинцам оставаться в стране без оплаты виз, но теперь им придется оплатить сборы.

"Стоимость составляет около 50 долларов за 30-дневную визу, если они хотят остаться в Шри-Ланке", - сообщил министр.

По оценкам, с февраля 2022 года в Шри-Ланке проживало от 300 до 400 россиян и украинцев.

Визы для россиян

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки отменяют визы для сотен тысяч россиян, которые сейчас там находятся после вторжения РФ в Украину.

Также Чехия решила больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

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