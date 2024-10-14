Шрі-Ланка подасть заявку на приєднання до БРІКС, - The Morning

За словами міністра закордонних справ Шрі-Ланки Віджитха Герата, заявка підкреслює намір Шрі-Ланки зміцнювати зв’язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати свої багатосторонні відносини.

А ось секретар Міністерства закордонних справ Аруні Віджевардане заявив, що його країна формально подасть заявку на членство під час саміту БРІКС, який пройде в російській Казані 23-24 жовтня.

Шрі-Ланка - країна, розташована на однойменному острові, раніше відомому як Цейлон. Знаходиться на південь від Індії в Індійському океані і була колишньою британською колонією. Внаслідок серії помилок в економічній політиці останніх років Шрі-Ланка опинилася в економічній та політичній залежності від Китаю

Що таке БРІКС

БРІКС - це міжнародне об'єднання п'яти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Спочатку воно утворилося як BRIC (без Південної Африки), але після її приєднання в 2010 році стало називатися BRICS. Це група країн із швидко зростаючими економіками, яка має на меті зміцнення економічної співпраці, збільшення політичного впливу на міжнародній арені та розвиток альтернативних фінансових механізмів, що не залежать від Заходу, таких як МВФ і Світовий банк.

БРІКС часто розглядається як платформа для зміцнення глобального багатополярного порядку, де ці країни намагаються зменшити домінування США і ЄС.