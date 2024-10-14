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Шри-Ланка подаст заявку на присоединение к БРИКС, - The Morning

Иллюстративное фото: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Шри-Ланка решила официально подать заявку на членство в международном объединении БРИКС. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Morning.

По словам министра иностранных дел Шри-Ланки Виджитха Герата, заявка подчеркивает намерение Шри-Ланки укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.

А вот секретарь Министерства иностранных дел Аруни Виджевардане заявил, что его страна формально подаст заявку на членство во время саммита БРИКС, который пройдет в российской Казани 23-24 октября.

Шри-Ланка – страна, расположенная на одноименном острове, ранее известном как Цейлон. Находится к югу от Индии в Индийском океане и была бывшей британской колонией. В результате серии ошибок в экономической политике последних лет Шри-Ланка оказалась в экономической и политической зависимости от Китая.

Что такое БРИКС

БРИКС – это международное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Первоначально оно образовалось как BRIC (без Южной Африки), но после его присоединения в 2010 году стало называться BRICS. Это группа стран с быстро растущими экономиками, направленная на укрепление экономического сотрудничества, увеличение политического влияния на международной арене и развитие альтернативных финансовых механизмов, не зависящих от Запада, таких как МВФ и Всемирный банк.

БРИКС часто рассматривается как платформа для укрепления глобального многополярного порядка, где эти страны пытаются снизить доминирование США и ЕС.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо странам-членам БРИКС, в котором заявил об отказе Аргентины вступить в объединение .

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БРИКСШри-Ланка