Шри-Ланка планирует чаем погасить долг перед Ираном за нефть

По словам министра плантаций Рамеша Патирана, страна планирует начать поставки чая в Иран уже с января 2022 года. Ежемесячно Шри-Ланка будет присылать чай на 5 млн долларов, чтобы погасить долг, который был отложен за последние четыре года.

Сегодня Шри-Ланка переживает серьезный экономический кризис из-за пандемии коронавируса, в связи с чем расчет чаем позволил бы ей сэкономить на иностранной валюте. В то же время санкции против Ирана затрудняют перевод задолженности, а чай тем временем внесен в категории продуктов первой необходимости, в связи с чем его экспорт никоим образом не нарушит международные законы.