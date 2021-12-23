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Шри-Ланка планирует чаем погасить долг перед Ираном за нефть

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 16:25
Шри-Ланка планирует чаем погасить долг перед Ираном за нефть Фото: Шри-Ланка планирует чаем погасить долг перед Ираном за нефть (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Шри-Ланки предложили Ирану рассчитаться за нефть чаем. Долг страны составляет 251 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам министра плантаций Рамеша Патирана, страна планирует начать поставки чая в Иран уже с января 2022 года. Ежемесячно Шри-Ланка будет присылать чай на 5 млн долларов, чтобы погасить долг, который был отложен за последние четыре года.

Сегодня Шри-Ланка переживает серьезный экономический кризис из-за пандемии коронавируса, в связи с чем расчет чаем позволил бы ей сэкономить на иностранной валюте. В то же время санкции против Ирана затрудняют перевод задолженности, а чай тем временем внесен в категории продуктов первой необходимости, в связи с чем его экспорт никоим образом не нарушит международные законы.

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