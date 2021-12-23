Шрі-Ланка планує чаєм погасити борг перед Іраном за нафту

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

За словами міністра плантацій Рамеша Патирана, країна планує розпочати постачання чаю до Ірану вже з січня 2022 року. Щомісяця Шрі-Ланка надсилатиме чай на 5 млн доларів, аби погасити борг, який був відкладений за останні чотири роки.

Сьогодні Шрі-Ланка переживає серйозну економічну кризу через пандемію коронавірусу, у зв’язку з чим розрахунок чаєм дозволив би їй заощадити на іноземній валюті. Водночас санкції проти Ірану ускладнюють переказ заборгованості, а чай тим часом внесений до категорій продуктів першої необхідності, у зв’язку з чим його експорт жодним чином не порушить міжнародні закони.