Шрі-Ланка офіційно скасувала безкоштовні візи для громадян Росії

Зазначається, що Шрі-Ланка завершила програму з безоплатної видачі віз, що діяла з кінця листопада 2023 року. Вона поширювалася на громадян семи країн, зокрема Росії.

Цю інформацію було підтверджено і в посольстві Шрі-Ланки в Москві.

Для поїздки на Шрі-Ланку громадянам Росії з 1 квітня знадобиться або електронний дозвіл на в'їзд, або віза після прильоту.

Що передувало