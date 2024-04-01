Шрі-Ланка офіційно скасувала безкоштовні візи для громадян Росії

Шрі-Ланка відсьогодні вирішила повернути плату за візи для громадян Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії.
Зазначається, що Шрі-Ланка завершила програму з безоплатної видачі віз, що діяла з кінця листопада 2023 року. Вона поширювалася на громадян семи країн, зокрема Росії.
Цю інформацію було підтверджено і в посольстві Шрі-Ланки в Москві.
Для поїздки на Шрі-Ланку громадянам Росії з 1 квітня знадобиться або електронний дозвіл на в'їзд, або віза після прильоту.
Наприкінці лютого повідомлялося, що влада Шрі-Ланки скасовує візи для сотень тисяч росіян, які зараз там перебувають після вторгнення РФ в Україну.
Пізніше цю інформацію підтвердив міністр громадської безпеки Шрі-Ланки Тиран Аллес.
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