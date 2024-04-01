Шри-Ланка официально отменила бесплатные визы для граждан России

Шри-Ланка с сегодняшнего дня решила вернуть плату за визы для граждан Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Отмечается, что Шри-Ланка завершила программу по бесплатной выдаче виз, действовавшую с конца ноября 2023 года. Она распространялась на граждан семи стран, в том числе России.
Эта информация была подтверждена и в посольстве Шри-Ланки в Москве.
Для поездки на Шри-Ланку гражданам России с 1 апреля понадобится либо электронное разрешение на въезд, либо виза по прилету.
В конце февраля сообщалось, что власти Шри-Ланки отменяют визы для сотен тысяч россиян, которые сейчас там находятся после вторжения РФ в Украину.
Позже эту информацию подтвердил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес.
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