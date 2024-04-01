Шри-Ланка официально отменила бесплатные визы для граждан России

Отмечается, что Шри-Ланка завершила программу по бесплатной выдаче виз, действовавшую с конца ноября 2023 года. Она распространялась на граждан семи стран, в том числе России.

Эта информация была подтверждена и в посольстве Шри-Ланки в Москве.

Для поездки на Шри-Ланку гражданам России с 1 апреля понадобится либо электронное разрешение на въезд, либо виза по прилету.

Что предшествовало