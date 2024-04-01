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Шри-Ланка официально отменила бесплатные визы для граждан России

Архивное фото: Шри-Ланка официально отменила бесплатные визы для граждан России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Шри-Ланка с сегодняшнего дня решила вернуть плату за визы для граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Отмечается, что Шри-Ланка завершила программу по бесплатной выдаче виз, действовавшую с конца ноября 2023 года. Она распространялась на граждан семи стран, в том числе России.

Эта информация была подтверждена и в посольстве Шри-Ланки в Москве. 

Для поездки на Шри-Ланку гражданам России с 1 апреля понадобится либо электронное разрешение на въезд, либо виза по прилету.

Что предшествовало

В конце февраля сообщалось, что власти Шри-Ланки отменяют визы для сотен тысяч россиян, которые сейчас там находятся после вторжения РФ в Украину.

Позже эту информацию подтвердил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес.

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