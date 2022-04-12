Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу

Министерство финансов Шри-Ланки заявило, что кредиторы, включая иностранные правительства, могут по своему усмотрению капитализировать процентные платежи, причитающиеся со второй половины дня вторника, или выбрать выплату в шриланкийских рупиях.

Ранее официальные лица заявили, что островное государство, переживающее самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия, временно приостановит выплаты по внешнему долгу, чтобы избежать жесткого дефолта и сохранить свои ограниченные иностранные резервы для импорта предметов первой необходимости, таких как продукты питания, топливо и лекарства.

"Дошло до того, что выплаты по долгам стали сложными и невозможными. Лучшее, что можно предпринять - это реструктурировать долг и избежать жесткого дефолта", - заявил глава центрального банка Шри-Ланки П Нандалал Вирасингхе.

Валютные резервы Шри-Ланки сократились на 16,1% до 1,93 млрд долларов в марте по сравнению с месяцем ранее.

В этом году властям предстоит выплатить примерно 8,6 млрд долларов по долгам, и стремительное сокращение резервов ставит под сомнение способность Шри-Ланки выплатить хотя бы часть этой суммы.