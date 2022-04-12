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Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргом

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Коломбо, Вівторок 12 квітня 2022 10:08
Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргом Фото: Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргом (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Шрі-Ланки оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом у розмірі близько 51 млрд доларів в очікуванні порятунку від Міжнародного валютного фонду. Переговори з МВФ заплановані на кінець квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Міністерство фінансів Шрі-Ланки заявило, що кредитори, включаючи іноземні уряди, можуть на свій розсуд капіталізувати процентні платежі, належні з другої половини дня вівторка, або вибрати виплату в шрі-ланкійських рупіях.

Раніше чиновники заявили, що острівна держава, яка переживає найважчу економічну кризу за останні десятиліття, тимчасово призупинить виплати за зовнішнім боргом, щоб уникнути жорсткого дефолту і зберегти свої обмежені Іноземні резерви для імпорту предметів першої необхідності, таких як продукти харчування, паливо і ліки.

"Дійшло до того, що виплати за боргами стали складними і неможливими. Найкраще, що можна зробити - це реструктурувати борг і уникнути жорсткого дефолту", - заявив глава центрального банку Шрі-Ланки П Нандалал Вірасінгхе.

Валютні резерви Шрі-Ланки скоротилися на 16,1% до 1,93 млрд доларів у березні у порівнянні з місяцем раніше.

Цього року владі належить виплатити приблизно 8,6 млрд доларів за боргами, і стрімке скорочення резервів ставить під сумнів здатність Шрі-Ланки виплатити хоча б частину цієї суми.

Раніше повідомлялося, що Шрі-Ланка планує погасити борг перед Іраном за нафту.

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