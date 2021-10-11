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Шпионы Путина украли формулу для "Спутника V" у AstraZeneca, - The Sun

Автор: Анастасия Рокитна

Шпионы российского президента Владимира Путина украли формулу вакцины от коронавируса у Великобритании. Россия присвоила формулу вакцины из Оксфорда AstraZeneca и использовала ее для создания собственного препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Sun.

По заявлению представителей Службы безопасности Британии, они обладают доказательствами, что один из шпионов российского лидера украл важные данные.

"Российский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине", - передает The Sun.

Министр внутренних дел Британии Дэмиан Хиндс сказал, что в мире существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж.

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Владимир ПутинВакцина