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Шпигуни Путіна вкрали формулу для "Супутника V" у AstraZeneca, - The Sun

Автор: Анастасія Рокитна

Шпигуни російського президента Володимира Путіна вкрали формулу вакцини від коронавірусу у Великобританії. Росія присвоїла формулу вакцини з Оксфорда AstraZeneca і використовувала її для створення власного препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sun.

За заявою представників Служби безпеки Британії, вони володіють доказами, що один зі шпигунів російського лідера вкрав важливі дані.

"Російський "Супутник" використовує технологію, аналогічну розробленій в Оксфорді вакцині", - передає The Sun.

Міністр внутрішніх справ Британії Деміан Хіндс сказав, що в світі існує державна діяльність, спрямована на промислове і економічне шпигунство.

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Володимир ПутінВакцина