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Шпиону из Китая оставили в силе приговор за кражу ракетных технологий

Киев, Пятница 28 августа 2020 12:36
Шпиону из Китая оставили в силе приговор за кражу ракетных технологий
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховный суд оставил в силе приговор китайскому шпиону, который организовал кражу ракетных технологий. Суды предыдущих инстанций приговорили его к 10 годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Верховный суд признал справедливым приговор в отношении гражданина КНР. Суд согласился с тем, что профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии шпионил в Днепропетровской области.

"Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранную организацию информации, составляющей государственную тайну Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, приговор китайскому шпиону огласили в марте 2020 года.

По данным СБУ, он под прикрытием научно-технического сотрудничества между Китаем и Украиной пытался склонить украинских ученых к краже секретных разработок в ракетно-космической отрасли. Шпиона задержали на "горячем".

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