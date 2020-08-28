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Шпигуну з Китаю залишили у силі вирок за крадіжку ракетних технологій

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 12:36
Шпигуну з Китаю залишили у силі вирок за крадіжку ракетних технологій
Фото: Верховний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховний суд залишив у силі вирок китайському шпигуна, який організував крадіжку ракетних технологій. Суди попередніх інстанцій засудили його до 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Верховний суд визнав справедливим вирок відносно громадянина КНР. Суд погодився з тим, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії шпигував у Дніпропетровській області.

"Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в області бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, що складає державну таємницю України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, вирок китайському шпигуну оголосили в березні 2020 року.

За даними СБУ, він під прикриттям науково-технічного співробітництва між Китаєм і Україною намагався схилити українських вчених до крадіжці секретних розробок в ракетно-космічній галузі. Шпигуна затримали на "гарячому".

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