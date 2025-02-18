Шпигував за рухом військових ешелонів. СБУ затримала "крота" агента ФСБ РФ
Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ. Він шпигував за допомогою безпілотних літальних апаратів, стежачи за рухом українських військових ешелонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який працював на користь російських окупантів у Хмельницькому. Зловмисником виявився 37-річний мобілізований військовослужбовець, який на замовлення ворога коригував ракетні удари по західному регіону України.
Цілями для атаки були військові бази Сил оборони, а також стратегічні об’єкти критичної інфраструктури, зокрема електропідстанції та об’єкти "Укрзалізниці". Оперуючи безпілотними системами, агент ФСБ використовував штатні БПЛА для виявлення потенційних цілей.
Технічні засоби шпигунства: мінікамера та БПЛА
Він також встановив приховану мінікамеру з віддаленим доступом, яка дозволяла шпигувати за рухом військових ешелонів, що прямували до фронту. Усі його дії були спрямовані на посилення ворожих ударів по українських об’єктах.
СБУ затримала чоловіка та вдалося своєчасно викрити. Під час обшуку в нього вилучено мобільні телефони з доказами контактів з російськими спецслужбами.
Слідчі СБУ повідомили агенту ФСБ про підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Зловмисник затриманий і перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Операція проведена співробітниками СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, що на Київщині Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали російського агента, який передавав ФСБ РФ дані про колишніх ув'язнених, що воюють на боці України.
Крім того, у Одесі правоохоронці затримали ще одного агента ФСБ, який здійснював шпигунство за українськими кораблями, які патрулюють Чорноморську акваторію.
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