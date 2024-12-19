Шпигував за кораблями ЗСУ. Суд виніс вирок російському агенту

Що сталось

"Зловмисник шпигував за кораблями Сил оборони і торгівельного флоту України в акваторії Чорного моря. Щоб відслідкувати локації українських плавзасобів, агент встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту", - пише СБУ.

Встановлені вебкамери повинні були в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу розвідки Росії.

Злочинця було викрито на "гарячому" ще в лютому поточного року, коли намагався встановити ще один відеопристрій.

Також під час розслідування стало відомо й те, що ще одним завдання зрадника було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

Фото: суд виніс вирок російському агенту, який шпигував за кораблями ЗСУ (t.me/SBUkr

"За даними слідства, зловмисником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-канал, де схвалював збройну агресію Росії", - додає СБУ.

Під час обшуків у злочинця були виявлені мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором, а також інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Рішення суду

Суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наступні 15 років він проведе за ґратами.