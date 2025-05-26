Шпигував за ешелонами ЗСУ на півночі України: агент РФ отримав 15 років тюрми

Російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за ешелонами ЗСУ на півночі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, якого СБУ затримала на Чернігівщині навесні 2024 року.
Засудженим є 45-річний працівник місцевої філії "Укрзалізниці", який шпигував за ешелонами Сил оборони.
За матеріалами справи, зрадник використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фіксувати проходження і транзитні зупинки рухомого складу ЗСУ. Найбільше ворога цікавили вантажні поїзди, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси.
Агент передавав куратору зібрані дані у вигляді координат руху та зупинок ешелонів, а також фотознімки об’єктів.
Після викриття "крота" співробітники СБУ задокументували його злочини та затримали. Одночасно були проведені спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів залізничної інфраструктури.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і планшет із доказами роботи на ворога.
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який передавав ворогу координати військових шпиталів та інших медзакладів на Полтавщині.
У Харкові правоохоронці спіймали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового та серії вибухів у місті. Він також планував вбивство голови ОВА Олега Синєгубова.
Також СБУ запобігла теракту у Полтавській області, затримавши агентку РФ. Вона готувала підриви біля відділу поліції.
Окрім того, до 15 років ув’язнення засуджено ще одного агента ФСБ, який діяв у Донецькій області. Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари росіян на Покровському напрямку.
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