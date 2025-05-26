Шпигував за ешелонами ЗСУ на півночі України: агент РФ отримав 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, якого СБУ затримала на Чернігівщині навесні 2024 року.

Засудженим є 45-річний працівник місцевої філії "Укрзалізниці", який шпигував за ешелонами Сил оборони.

За матеріалами справи, зрадник використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фіксувати проходження і транзитні зупинки рухомого складу ЗСУ. Найбільше ворога цікавили вантажні поїзди, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси.

Агент передавав куратору зібрані дані у вигляді координат руху та зупинок ешелонів, а також фотознімки об’єктів.

Після викриття "крота" співробітники СБУ задокументували його злочини та затримали. Одночасно були проведені спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів залізничної інфраструктури.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і планшет із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).