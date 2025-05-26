Шпионил за эшелонами ВСУ на севере Украины: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

По доказательной базе Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, которого СБУ задержала на Черниговщине весной 2024 года.

Осужденным является 45-летний работник местного филиала "Укрзализныци", который шпионил за эшелонами Сил обороны.

По материалам дела, предатель использовал рабочее место на железнодорожной станции, чтобы скрыто фиксировать прохождение и транзитные остановки подвижного состава ВСУ. Больше всего врага интересовали грузовые поезда, транспортирующие на фронт бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы.

Агент передавал куратору собранные данные в виде координат движения и остановок эшелонов, а также фотоснимки объектов.

После разоблачения "крота" сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали. Одновременно были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).