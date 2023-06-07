UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шпигував за бойовою авіацією ЗСУ під Дніпром. Затримано агента РФ

Фото: агент РФ шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Що робив агент?

Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей.

Скільки грошей та як отримував?

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Telegram-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ.

За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого "куратора" з ФСБ до 4 тисяч грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця.

Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримання агентів РФ у Дніпрі та області

У Дніпрі не вперше затримують російських агентів. Наприклад, у січні в Дніпрі викрили російську агентурну мережу, учасники якої коригували ракетні удари по Дніпру, у тому числі по об'єктах енергетики.

Також раніше було затримано ще одного агента РФ, який "полював" за українською авіацією в Дніпрі та області. Зловмисником виявився місцевий житель, якого військова розвідка РФ завербувала онлайн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДніпропетровська область