Шпигував за бойовою авіацією ЗСУ під Дніпром. Затримано агента РФ

Що робив агент?

Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей.

Скільки грошей та як отримував?

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Telegram-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ.

За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого "куратора" з ФСБ до 4 тисяч грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця.

Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримання агентів РФ у Дніпрі та області

У Дніпрі не вперше затримують російських агентів. Наприклад, у січні в Дніпрі викрили російську агентурну мережу, учасники якої коригували ракетні удари по Дніпру, у тому числі по об'єктах енергетики.

Також раніше було затримано ще одного агента РФ, який "полював" за українською авіацією в Дніпрі та області. Зловмисником виявився місцевий житель, якого військова розвідка РФ завербувала онлайн.