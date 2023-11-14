Що сталось

На початку повномасштабного вторгнення зрадник виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію Росії. Після цього його завербували російські спецслужби.

Вже після повернення до України в березні поточного року, колаборант намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ.

"Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через "зв’язкових". Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ", - додає СБУ.

В червні 2023 року вищезгаданому блогеру було повідомлено про підозру у держзраді. Зокрема СБУ нейтралізувала мережу його інформаторів у Миколаївській області.

У червні цього року СБУ заочно повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів у Миколаївській області. Від початку повномасштабного вторгнення викрито 13 фігурантів.

"Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем Телеграм-каналу "Лохматого". Під час листування з ворожим блогером його "послідовник" підтримував антиукраїнські наративи та "зливав" відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону", - додає СБУ.

Фото: Шпигував за аеродромами ЗСУ. СБУ затримала чергового інформатора росіян (ssu.gov.ua)

Зокрема зрадник обходив місцевість й приховано фіксував українські об’єкти. Після цього він передавав "звіт" до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Що загрожує зраднику

Під час затримання й обшуку у нього було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Колаборанту загрожує до 12 років тюрми.