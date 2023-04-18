Шпигували, не виходячи з будівель. ЗМІ знайшли майже 200 антен на посольствах РФ в Європі

Зазначається, що розміщення антен на посольствах - це нормальна практика, адже таким чином дипломати можуть тримати зв'язок через закриті канали зі своїми міністерствами. Проте на посольствах Росії таких антен набагато більше, ніж потрібно для функціонування дипломатичної установи.

Так, на будівлях 39 російських представництв в Європі нарахували 182 антени. Рекордсменом є посольство РФ у Бельгії, там встановили аж 17 антен. На посольствах у Мадриді, Празі, Белграді, Лісабоні, Софії, Нікосії - по 10.

При цьому видання зазначає, що антен може бути набагато більше, адже їх можуть розміщувати на території дипломатичних представних.

Навіщо росіян антени

Варто зазначити, що на посольствах встановлюють як звичні "тарілки", так і більш складні антени Кассегрена, спрямовані грати Яги-Уда, магнітні петлеві антени та прості вертикальні штирі.

Завдяки ним можна встановлювати супутниковий зв'язок, а також мікрохвильову ретрансляційну лінію, тобто дозволяють перехоплювати сигнали: від радіопереговорів до звичайних телефонних розмов.

"Один і можливих варіантів використання параболічних антен - перехоплення сигналів супутникової телефонії, наприклад системи Thuraya. Подібна антена, встановлена на даху посольства в Бельгії, може дозволити прослуховувати переговори з майже всієї Західної Європи", - зазначають у виданні.

Антени можуть більше не знадобитися

З лютого 2022 року з європейських країн вислали понад 400 російських дипломатів. Більшість з них звинуватили у шпигунстві, зазначаючи, що росіяни були не дипломатами, а агентами розвідки.

За даними видання, частина шпигунів з дипломатичними паспортами були технічними фахівцями, які спеціалізувалися на радіорозвідці.