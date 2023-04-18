Шпионили, не выходя из зданий. СМИ нашли почти 200 антенн на посольствах РФ в Европе

Отмечается, что размещение антенн на посольствах - это нормальная практика, так дипломаты могут держать связь через закрытые каналы со своими министерствами. Однако на посольствах России таких антенн гораздо больше, чем нужно для работы дипломатического учреждения.

Так, на зданиях 39 российских представительств в Европе насчитали 182 антенны. Рекордсменом является посольство РФ в Бельгии, там установили 17 антенн. На посольствах в Мадриде, Праге, Белграде, Лиссабоне, Софии, Никосии - по 10.

При этом издание отмечает, что антенн может быть намного больше, ведь они могут размещаться на территории дипломатических представительств.

Зачем россиян антенны

Стоит отметить, что на посольствах устанавливают как привычные "тарелки", так и более сложные антенны Кассегрена, направленные на решетку Яги-Уда, магнитные петлевые антенны и простые вертикальные штыри.

Благодаря им можно устанавливать спутниковую связь, а также микроволновую ретрансляционную линию, то есть позволяют перехватывать сигналы: от радиопереговоров до обычных телефонных разговоров.

"Один и возможных вариантов использования параболических антенн - перехват сигналов спутниковой телефонии, например системы Thuraya. Подобная антенна, установленная на крыше посольства в Бельгии, может позволить прослушивать переговоры почти из всей Западной Европы", - отмечают в издании.

Антенны могут больше не понадобиться

С февраля 2022 года из европейских стран выслали более 400 российских дипломатов. Большинство из них обвинили в шпионаже, отмечая, что россияне были не дипломатами, а агентами разведки.

По данным издания, часть шпионов с дипломатическими паспортами были техническими специалистами, которые специализировались на радиоразведке.