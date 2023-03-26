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Шпигували для Росії. У Словенії затримали ще двох "нелегалів ГРУ"

Фото: у Словенії затримали двох російськх шпигунів (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

У Словенії затримали двох російських шпигунів. Вони під виглядом громадян Аргентини збирали інформацію для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, шпигунами була сімейна пара Майєр та Людвіг Гіш, які нібито приїхали з Аргентини. Чоловік та жінка мали дітей. Вони поселилися у будинку у Любляні ще у 2017 році.

Словенські правоохоронці отримали інформацією від розвідки про те, що пара є шпигує для російської військової розвідки, так званого ГРУ, і працює за програмою "сплячих агентів". Агенти прибули до Словенії під фальшивими іменами, один із них має аргентинське громадянство.

Видання пояснює, що Майєр та Людвіг Гіш є одними з представників так званих "нелегалів ГРУ". Агенти часто мають громадянство південноамериканських країн і шпигують на користь Росії.

Фото: у Словенії затримали "нелегалів ГРУ" (theguardian.com)

Джерело The Guardian зазначає, що у приватних розмовах представники Москви швидко визнали, що затримана пара є офіцерами СЗР (Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації).

У ході обшуків в офісі та будинку шпигунів знайшли багато готівки. За даними видання, сума була настільки великою, що її підрахунок зайняв декілька годин. Затриманих агентам загрожує до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, на початку року у Словенії також викрили "нелегалів ГРУ". Двоє чоловіків мають громадянство третіх країн і прибули до Європи, аби шпигувати для РФ.

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