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Шпионили для России. В Словении задержали еще двух "нелегалов ГРУ"

Фото: в Словении задержали двух российских шпионов (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

В Словении задержали двух российских шпионов. Они под видом граждан Аргентины собирали информацию для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, шпионами была семейная пара Майер и Людвиг Гиш, которые якобы приехали из Аргентины. У мужчины и женщины были дети. Они поселились в доме в Любляне еще в 2017 году.

Словенские правоохранители получили информацией от разведки о том, что пара является шпионами российской военной разведки, так называемого ГРУ, и работает по программе "спящих агентов". Агенты прибыли в Словению под фальшивыми именами, один из них имеет аргентинское гражданство.

Издание объясняет, что Майер и Людвиг Гиш являются одними из представителей так называемых "нелегалов ГРУ". Агенты часто имеют гражданство южноамериканских стран и шпионят в пользу России.

Фото: в Словении задержали "нелегалов ГРУ" (theguardian.com)

Источник The Guardian отмечает, что в частных разговорах представители Москвы быстро признали, что задержанная пара является офицерами СВР (Служба внешней разведки Российской Федерации).

В ходе обысков в офисе и доме шпионов нашли много наличных денег. По данным издания, сумма была настолько велика, что ее подсчет занял несколько часов. Задержанным агентам грозит до 8 лет за решеткой.

Напомним, в начале года в Словении также разоблачили "нелегалов ГРУ". Двое мужчин имеют гражданство третьих стран и прибыли в Европу, чтобы шпионить для РФ.

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