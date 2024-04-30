Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ у Донецькій області: СБУ затримала російську агентку

Правоохоронці затримали російську агентку, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донецької області. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
В Слов’янську контррозвідкою Служби безпеки затримано агентку воєнної розвідки РФ, яка збирала дані щодо передислокації підрозділів ЗСУ у напрямку передової.
Жінка намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.
Такі дані допомогли б окупантам у плануванні бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по особовому складу та техніці ЗСУ.
У СБУ своєчасно убезпечили позиції українських військ.
Також стало відомо про куратора зрадниці з воєнної розвідки РФ. Саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання своїй поплічниці.
Ворожу агентку затримали у її власному помешканні.
У затриманої вилучено мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.
За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.
Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.
"Тривалий час вона перебувала у "сплячому" режимі, але навесні цього року агентку "активували" для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні", - пояснюють у відомстві.
Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась "втемну" випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.
Слідчі повідомили фігурантці про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що правоохоронці затримали подружжя агентів РФ, які наводили російські "Гради" на прикордонні території Сумської області. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення.
Також нещодавно СБУ затримала в Одесі рецидивіста. Зловмисник наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки та прокуратури в якості помсти.
До цього Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ на правобережжі Херсонської області.
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