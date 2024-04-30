Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ у Донецькій області: СБУ затримала російську агентку

В Слов’янську контррозвідкою Служби безпеки затримано агентку воєнної розвідки РФ, яка збирала дані щодо передислокації підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Жінка намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.

Такі дані допомогли б окупантам у плануванні бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по особовому складу та техніці ЗСУ.

У СБУ своєчасно убезпечили позиції українських військ.

Мала куратора у телефонах

Також стало відомо про куратора зрадниці з воєнної розвідки РФ. Саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання своїй поплічниці.

Ворожу агентку затримали у її власному помешканні.

У затриманої вилучено мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.

Була у "сплячому" режимі

Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.

"Тривалий час вона перебувала у "сплячому" режимі, але навесні цього року агентку "активували" для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні", - пояснюють у відомстві.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась "втемну" випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.