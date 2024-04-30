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Шпионила за понтонными переправами ВСУ в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку

Фото: СБУ задержала российскую агентку (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали российскую агентку, которая шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донецкой области. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Славянске контрразведкой Службы безопасности задержана агентка военной разведки РФ, которая собирала данные о передислокации подразделений ВСУ в направлении передовой.

Женщина пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где они используются для переправки тяжелого вооружения через местные реки.

Такие данные помогли бы оккупантам в планировании боевых наземных операций и подготовке воздушных ударов по личному составу и технике ВСУ.

В СБУ своевременно обезопасили позиции украинских войск.

Малая куратора в телефонах

Также стало известно о кураторе предательницы по военной разведке РФ. Именно он определял задачи и платил за их выполнение своей приспешнице.

Вражескую агентку задержали в ее собственном доме.

У задержанной изъяты мобильные телефоны, на которых она регулярно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации с оккупантами.

По данным следствия, предательницей оказалась 25-летняя местная жительница, идеологическая сторонница рашизма.

Была в "спящем" режиме

Во время оккупации поселка Ямполь захватчики дистанционно завербовали женщину из-за ее знакомых в захваченном в то время населенном пункте.

"Длительное время она находилась в "спящем" режиме, но весной этого года агентку "активировали" для разведывательно-взрывной деятельности во фронтовом регионе", - объясняют в ведомстве.

Для выполнения враждебных задач она обходила местность, а также пыталась "втемную" выспрашивать нужную ей информацию у своих знакомых.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агентки РФ и изъяты доказательства ее сотрудничества с оккупантами (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает российских агентов

Напомним, вчера стало известно о том, что правоохранители задержали супругов агентов РФ, наводивших российские "Грады" на приграничные территории Сумской области. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Также недавно СБУ задержала в Одессе рецидивиста. Злоумышленник наводил ракеты РФ на здания Службы безопасности и прокуратуры в качестве мести.

До этого Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу ФСБ на правобережье Херсонской области.

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Служба безопасности Украины