Шпионила за понтонными переправами ВСУ в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку

В Славянске контрразведкой Службы безопасности задержана агентка военной разведки РФ, которая собирала данные о передислокации подразделений ВСУ в направлении передовой.

Женщина пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где они используются для переправки тяжелого вооружения через местные реки.

Такие данные помогли бы оккупантам в планировании боевых наземных операций и подготовке воздушных ударов по личному составу и технике ВСУ.

В СБУ своевременно обезопасили позиции украинских войск.

Малая куратора в телефонах

Также стало известно о кураторе предательницы по военной разведке РФ. Именно он определял задачи и платил за их выполнение своей приспешнице.

Вражескую агентку задержали в ее собственном доме.

У задержанной изъяты мобильные телефоны, на которых она регулярно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации с оккупантами.

По данным следствия, предательницей оказалась 25-летняя местная жительница, идеологическая сторонница рашизма.

Была в "спящем" режиме

Во время оккупации поселка Ямполь захватчики дистанционно завербовали женщину из-за ее знакомых в захваченном в то время населенном пункте.

"Длительное время она находилась в "спящем" режиме, но весной этого года агентку "активировали" для разведывательно-взрывной деятельности во фронтовом регионе", - объясняют в ведомстве.

Для выполнения враждебных задач она обходила местность, а также пыталась "втемную" выспрашивать нужную ей информацию у своих знакомых.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение.