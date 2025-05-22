Шпигунство на кордоні? У НАТО заявили, що росіяни могли зламати камери: реакція ДПСУ

Розвідки країн НАТО заявили, що хакери ГРУ могли отримати доступ до камер на кордоні України. Проте українські прикордонники спростовують це.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"По системах відеоспостереження ДПСУ на кордоні проникнення чи втручання не було", - сказав він.
За словами Демченка, прикордонники сусідніх країн також не повідомляли про сторонній вплив на їх інформаційні системи, зокрема і не системи відеоспостереження.
Речник ДПСУ наголосив, що українські прикордонники не фіксували зламу камер відеоспостереження - це стосується як пунктів пропуску, так і зеленої зони кордону.
Демченко додав, що прикордонники постійно на контакті з колегами з інших країн. Як зазначив речник, у випадку впливу на електронні системи інших країн ДПСУ поділиться інформацією, щоб врахувати це і у своїй діяльності.
Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) Департаменту внутрішньої безпеки США оприлюднило звіт, в якому повідомило про хакерські атаки російського ГРУ. Йдеться про 85-й Центр спеціальних служб, який серед кіберфахівців також відомий як Fancy Bear, APT28, Forest Blizzard або BlueDelta.
У звіті зазначається, що російські хакери з кінця лютого 2022 року активізували атаки на логістику країн НАТО. Мішенями хакерських атак ставали компанії, причетні до постачання допомоги Україні.
Проте також повідомляється, що хакери захопили тисячі IP-камер на прикордонних пунктах пропуску та залізничних вузлах, що дозволило російській розвідці у режимі реального часу спостерігати за колонами допомоги.
Видання The Guardian з посиланням на звіт розвідувальних служб Британії та союзників теж повідомило, що ГРУ отримав доступ до камер відеоспостереження на кордоні України, щоб шпигувати за постачаннями допомоги.
Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) закликав приватні компанії, що беруть участь у наданні допомоги, "вжити негайних заходів для самозахисту". За даними центру кібербезпеки, хакери РФ могли отримати доступ до камер на прикордонних переходах, військових об'єктах та залізничних станціях, а також доступ до дорожніх камер.
Зазначається, що близько 10 тисяч камер було встановлено поблизу "військових об'єктів та залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів до України", з яких 80% знаходилися в Україні та 10% - у Румунії. Також були атаковані камери у Польщі, Угорщині та Словаччині.
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