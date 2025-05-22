Шпигунство на кордоні? У НАТО заявили, що росіяни могли зламати камери: реакція ДПСУ

"По системах відеоспостереження ДПСУ на кордоні проникнення чи втручання не було", - сказав він.

За словами Демченка, прикордонники сусідніх країн також не повідомляли про сторонній вплив на їх інформаційні системи, зокрема і не системи відеоспостереження.

Речник ДПСУ наголосив, що українські прикордонники не фіксували зламу камер відеоспостереження - це стосується як пунктів пропуску, так і зеленої зони кордону.

Демченко додав, що прикордонники постійно на контакті з колегами з інших країн. Як зазначив речник, у випадку впливу на електронні системи інших країн ДПСУ поділиться інформацією, щоб врахувати це і у своїй діяльності.