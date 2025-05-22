Шпионаж на границе? В НАТО заявили, что россияне могли взломать камеры: реакция ГПСУ

Разведки стран НАТО заявили, что хакеры ГРУ могли получить доступ к камерам на границе Украины. Однако украинские пограничники опровергают это.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"По системам видеонаблюдения ГПСУ на границе проникновения или вмешательства не было", - сказал он.
По словам Демченко, пограничники соседних стран также не сообщали о постороннем влиянии на их информационные системы, в том числе и не системы видеонаблюдения.
Спикер ГПСУ отметил, что украинские пограничники не фиксировали взлома камер видеонаблюдения - это касается как пунктов пропуска, так и зеленой зоны границы.
Демченко добавил, что пограничники постоянно на контакте с коллегами из других стран. Как отметил спикер, в случае влияния на электронные системы других стран ГПСУ поделится информацией, чтобы учесть это и в своей деятельности.
Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) Департамента внутренней безопасности США обнародовало отчет, в котором сообщило о хакерских атаках российского ГРУ. Речь идет о 85-м Центре специальных служб, который среди киберспециалистов также известен как Fancy Bear, APT28, Forest Blizzard или BlueDelta.
В отчете отмечается, что российские хакеры с конца февраля 2022 года активизировали атаки на логистику стран НАТО. Мишенями хакерских атак становились компании, причастные к поставке помощи Украине.
Однако также сообщается, что хакеры захватили тысячи IP-камер на пограничных пунктах пропуска и железнодорожных узлах, что позволило российской разведке в режиме реального времени наблюдать за колоннами помощи.
Издание The Guardian со ссылкой на отчет разведывательных служб Британии и союзников тоже сообщило, что ГРУ получил доступ к камерам видеонаблюдения на границе Украины, чтобы шпионить за поставками помощи.
Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал частные компании, участвующие в предоставлении помощи, "принять немедленные меры для самозащиты". По данным центра кибербезопасности, хакеры РФ могли получить доступ к камерам на пограничных переходах, военных объектах и железнодорожных станциях, а также доступ к дорожным камерам.
Отмечается, что около 10 тысяч камер было установлено вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину", из которых 80% находились в Украине и 10% - в Румынии. Также были атакованы камеры в Польше, Венгрии и Словакии.
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