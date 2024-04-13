Шпигував на користь Куби. Екс-дипломата США засудили до 15 років

Роша, який обіймав посаду посла США в Болівії з 2000 по 2002 рік, визнав себе винним за двома звинуваченнями, у тому числі за діяльністю як незаконний іноземний агент. Початкове звинувачення йому було пред'явлено у грудні.

За даними прокурорів США, 73-річний Роша таємно підтримував правлячу Комуністичну партію Куби та допомагав збору розвідданих проти Вашингтона протягом понад чотирьох десятиліть, зокрема під час 20-річної кар'єри у Держдепартаменті.

Роша зізнався, що десятиліттями працював на Кубу, і вихвалявся своєю здатністю уникати викриття на серії зустрічей у 2022 та 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за представника служби зовнішньої розвідки Куби.

Роша погодився визнати себе винним у рамках угоди з федеральною прокуратурою, яка вимагає від нього розкрити подробиці своєї взаємодії із кубинською розвідкою. Але офіційні особи США заявили, що вони, можливо, ніколи не дізнаються повною мірою про співпрацю Роша із Гаваною.

За словами прокурорів, Роша шукав посади, які б давали йому доступ до конфіденційної інформації та вплив на зовнішню політику США. Згідно з судовими документами, Роша працював у Держдепартаменті США з 1981 по 2002 рік, у тому числі членом Ради національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік.