Шпионил в пользу Кубы. Экс-дипломата США осудили на 15 лет

Роша, который занимал пост посла США в Боливии с 2000 по 2002 год, признал себя виновным по двум обвинениям, в том числе по действию в качестве незаконного иностранного агента. Первоначальное обвинение ему было предъявлено в декабре.

По данным прокуроров США, 73-летний Роша тайно поддерживал правящую Коммунистическую партию Кубы и помогал сбору разведданных против Вашингтона на протяжении более четырех десятилетий, в том числе во время 20-летней карьеры в Госдепартаменте.

Роша признался, что десятилетиями работал на Кубу, и хвастался своей способностью избегать разоблачения на серии встреч в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за представителя службы внешней разведки Кубы.

Роша согласился признать себя виновным в рамках сделки с федеральной прокуратурой, которая требует от него раскрыть подробности своего взаимодействия с кубинской разведкой. Но официальные лица США заявили, что они, возможно, никогда не узнают в полной мере о сотрудничестве Роша с Гаваной.

По словам прокуроров, Роша искал должности, которые давали бы ему доступ к конфиденциальной информации и влияние на внешнюю политику США. Согласно судебным документам, Роша работал в Госдепартаменте США с 1981 по 2002 год, в том числе в качестве члена Совета национальной безопасности Белого дома с 1994 по 1995 год.