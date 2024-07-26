Шпигуне, вийди геть. Тренерка футбольної збірної усунена від Олімпіади за використання дронів

"Кленові листки" залишилися без тренерки посеред футбольного турніру на Олімпійських іграх. Чинні олімпійські чемпіонки розпочали змагання з перемоги над Новою Зеландією (2:1).

Штаб Прістман, вочевидь, впродовж тривалого часу шпигував за суперниками. Сама тренерка після перших повідомлень заявила, що не знала про неналежні дії своїх помічників. Зокрема, вона на фоні звинувачень вирішила пропустити матч проти новозеландок, але тепер її усунули функціонери після отримання нових даних про використання дронів.

"На тлі цього Canada Soccer ухвалила рішення відсторонити головну тренерку жіночої національної збірної з футболу Бев Прістман від роботи до кінця Олімпійських ігор в Парижі і до завершення нещодавно оголошеної нами незалежної перевірки", – йдеться в заяві НОК Канади.

Спортивно-шпигунський скандал спалахнув перед стартом Олімпіади-2024, коли поблизу тренувальної бази жіночої збірної Нової Зеландії затримала чоловіка за зйомку занять океанійок за допомогою дрона. Ним виявився аналітик канадської збірної Джоуї Ломбарді. Його разом із асистенткою головної тренерки Жасмін Мандер вигнали з олімпійської делегації.

Жіноча збірна Канади та Олімпійські ігри

"Кенакс" – одні зі світових грандів. Цьогорічна Олімпіада стала для команди п'ятою в історії після дебюту в Пекіні-2008.

Канадська збірна тричі фінішувала з олімпійськими медалями. Зокрема, після "бронзи" в Лондоні та Ріо-де-Жанейро "кленові листки" завоювали золоті нагороди в Токіо (2021). Преса припустила, що вже на Олімпіаді в Японії канадці шпигували за суперниками.

На Іграх-2024 жіноча збірна Канади проведе ще два матчі групового етапу. 28 липня канадки зустрінуться зі збірною Франції, а 31 липня протистоятимуть Колумбії.