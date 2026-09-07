"Схожий на літачок": розробник розкрив характеристики "Барса", здатного атакувати Москву

"Розробка "Барса" розпочалася в 2023 році. З початку повномасштабного вторгнення наша команда мала перед собою мету бути максимально злагодженими з військом. Ми почали розмірковувати, яким чином можна забезпечити наші сили оборони тим засобом, який надасть ЗСУ змогу дійсно завдавати нищівної, кваліфікованої відповіді", - зазначив розробник "Барса".

За його словами, у перших "Барсів" є реактивний двигун, бойова частина у 22,5 кілограми, дальність до 700 км. Але він також підкреслив, що на сьогоднішній день вже можна говорити про дальність до 1000 км, бойову частину – до 60 кг, і швидкість понад 700 км/год.

"Серед нас були і залишаються донині люди, які займалися авіаційною справою і авіамоделюванням, звідси й певний зовнішній вигляд "Барса", який дійсно схожий на літачок", - додав розробник.

Він також додав, що на сьогодні рівень локалізації "Барса" становить понад 74 відсотки. Єдиний важливий закуповуваний компонент – це турбореактивний двигун, але вже пройшов фінальні тести двигун українського виробництва.