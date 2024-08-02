Схожий і несхожий: яким був перший автомобіль у світі

Першим автомобілем у світі вважається Benz Patent Motor-Wagen німецького конструктора Карла Бенца з м. Мангейм, запатентований 29 січня 1986 року. Щоправда, є як мінімум ще один реальний претендент на всесвітній титул авто №1 – Daimler Motorkutsche (1886 р.) від Готліба Даймлера. Але він теж німець, і його ім’я теж не загубилося в анналах історії, тож особливо першість Бенца ніхто не заперечує.

Цікаво, що Карл Бенц, проектуючи свою автівку протягом дванадцяти років, усвідомлював, що створює щось революційне. Це новаторство йому ще гикнеться після презентації винаходу, але навряд чи він здогадувався про інше – що основні конструкторські рішення його машини доживуть до першої чверті ХХІ століття.

Що ми скопіювали у першого Benz

Перший автомобіль у світі мав майже всі основні складові, що і теперішні машини. У нього був поршневий чотиритактний бензиновий двигун. Майже все як тепер: з рідинним охолодженням, іскровим запаленням, високовольтною бобіною та іскровими свічками. Працював окремий газорозподільний механізм з клапанами і кулачковим розподільчим валом. А ще – трансмісія з диференціалом, зчепленням і нейтраллю.

Ходова частина теж мала всі основні елементи відомої нам за нашими сучасними автівками: м'яка підвіска коліс на пружних елементах (ресорах), гальма і кероване переднє колесо. Проте, кількість коліс було замалою – лише три, з одним переднім. Натомість вліво-вправо поверталось воно через механізм типу "шестірня-зубчаста рейка", сьогодні ця схема називається рейковою і є найпоширенішою у світі.

Що не вдалося Карлу Бенцу

Слід визнати, що на первістку геніального конструктора зразку 1886-го року бракувало кілька важливих вузлів, які пізніше стали неодмінною частиною автомобіля.

Так, ми вже згадували про одне-єдине переднє колесо. Другого не було начебто через проблеми з забезпеченням синхронного повороту двох керованих коліс – Бенц спочатку не зміг спроектувати шарнірний механізм, який ми називаємо рульовою трапецією.

Відверто слабким місцем першої машини Бенца (і Даймлера, між іншим, теж) була паливна система: примітивний випарний карбюратор не давав змоги регулювати обороти у широкому діапазоні. Впорскування бензину – нинішній інжектор – конструктори іншої країни винайшли тільки через 30 років. Але Бош постарався і зробив повноцінний ежекційний карбюратор (можливо, підгледів у Майбаха) для свого Benz Patent Motor-Wagen 3-ї серії.

Водяна система охолодження двигуна у Бенца не мала радіатора Циліндр зовні зрошувався водою, яка випаровувалась і відбирала тепло. Відтак, запас води доводилося поповнювати частіше, ніж бензину. Бракувало і передач у трансмісії – спочатку вона була одна, і додаткова друга з’явилася тільки на пізніших модифікаціях "Бенців".

Проте, навіть у такому вигляді машину почали просувати як товар га споживчому ринку. В самій Німеччині з цим були проблеми, але фінанси винахідника були підтримані покупцями інших країн.

Коротко

Вивчення агрегатів першого у світі автомобіля Benz Patent Motor-Wagen – яскрава ілюстрація того, що в інженерному світі більшість конструктивних рішень є єдино можливими. Звісно, з оглядом на раціональність і простоту серійного виробництва. Тому і виходить, що не менше половини винайдених Бенцем та кількома його попередниками схем залишаються актуальними і досі. І активно використовуються сучасними автовиробниками! Просто бальзам на душу тим "експертам", що полюбляють розповідати про "скопійовані" і "передрані" моделі авто.