Похож и непохож: каким был первый автомобиль в мире

Несмотря на внешнюю непохожесть, машина, от которой ведется отсчет мирового автопрома, имеет много общего с нынешними. Как Карл Бенц смог предугадать конструкцию авто за 140 лет до наших дней?
О том, чем похож и чем отличался от нынешних первый автомобиль в мире, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались публикации Autobild и Auto Motor und Sport.
Первым автомобилем в мире считается Benz Patent Motor-Wagen немецкого конструктора Карла Бенца из Мангейма, запатентованный 29 января 1986 года. Правда, есть, как минимум, еще один реальный претендент на всемирный титул авто №1 – Daimler Motorkutsche (1886 г.) от Готлиба Даймлера. Но он тоже немец, и его имя тоже не потерялось в анналах истории, поэтому особенно первенство Бенца никто не отрицает.
Интересно, что Карл Бенц, проектируя свой автомобиль в течение двенадцати лет, осознавал, что создает нечто революционное. Это новаторство ему еще икнется после презентации изобретения, но вряд ли он догадывался о другом – что основные конструкторские решения его машины доживут до первой четверти XXI века.
Первый автомобиль в мире имел почти все основные составляющие, что и нынешние машины. У него был четырехтактный поршневой бензиновый двигатель. Практически все как сейчас: с жидкостным охлаждением, искровым воспалением, высоковольтной бобиной и искровыми свечами. Работал отдельный газораспределительный механизм с клапанами и кулачковым распределительным валом. А еще – трансмиссия с дифференциалом, сцеплением и нейтралью.
Ходовая часть тоже имела все основные элементы известной нам по нашим современным автомобилям: мягкая подвеска колес на упругих элементах (рессорах), тормоза и управляемое переднее колесо. Тем не менее, количество колес было мало - всего три, с одним передним. Влево-вправо возвращалось оно через механизм типа "шестерня-зубчатый рельс", сегодня эта схема называется рельсовой и является самой распространенной в мире.
Следует признать, что на первенце гениального конструктора образца 1886 года не хватало несколько важных узлов, которые позже стали непременной частью автомобиля.
Да, мы уже упоминали об одном-единственном переднем колесе. Второго не было вроде бы из-за проблем с обеспечением синхронного поворота двух управляемых колес – Бенц сначала не смог спроектировать шарнирный механизм, который мы называем рулевой трапецией.
Откровенно слабым местом первой машины Бенца (и Даймлера, между прочим, тоже) была топливная система: примитивный испарительный карбюратор не позволял регулировать обороты в широком диапазоне. Впрыск бензина – нынешний инжектор – конструкторы другой страны изобрели только спустя 30 лет. Но Бош постарался и сделал полноценный эжекционный карбюратор (возможно подсмотрел у Майбаха) для своего Benz Patent Motor-Wagen 3-й серии.
Водяная система охлаждения двигателя у Бенца не имела радиатора Цилиндр снаружи орошался водой, которая испарялась и отбирала тепло. Следовательно, запас воды приходилось пополнять чаще, чем бензина. Не хватало и передач в трансмиссии – сначала она была одна, и дополнительная вторая появилась только на более поздних модификациях "Бенцев".
Однако, даже в таком виде машину начали продвигать как товар на потребительском рынке. В Германии с этим были проблемы, но финансы изобретателя были поддержаны покупателями других стран.
Изучение агрегатов первого в мире автомобиля Benz Patent Motor-Wagen – яркая иллюстрация того, что в инженерном мире большинство конструктивных решений единственно возможны. Конечно, учитывая рациональность и простоту серийного производства. Поэтому и получается, что не менее половины изобретенных Бенцем и несколькими его предшественниками схем остаются актуальными до сих пор. И активно используются современными автопроизводителями! Просто бальзам на душу тем "экспертам", которые любят рассказывать о "скопированных" и "передранных" моделях авто.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как продлить жизнь аккумулятору автомобиля.