У Шойгу зробили цинічну заяву після масованої атаки на українську енергетику

Міноборони Росії, очільником якого є Сергій Шойгу, стверджує, що завдало удару "високоточною зброєю" повітряного та морського базування, а також безпілотниками по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України.

Традиційно Москва заявила, що цілі досягнуто, а "усі об'єкти вражені".

"В результаті порушено роботу українських підприємств військової промисловості, зірвано перекидання резервів до районів бойових дій, а також утруднено постачання паливом підрозділів та військових частин ЗСУ", - вигадали у Міноборони Росії.

У Шойгу заявили, що масштабна атака була відповідь на удари України по нафтогазові галузі та енергетиці РФ.