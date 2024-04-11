У Шойгу зробили цинічну заяву після масованої атаки на українську енергетику

Росія після масштабної атаки на енергетику України 11 квітня цинічно заявила, що обстріл був відповіддю на спроби України завдати шкоди нафтогазові галузі та енергетиці РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ у Telegram.
Міноборони Росії, очільником якого є Сергій Шойгу, стверджує, що завдало удару "високоточною зброєю" повітряного та морського базування, а також безпілотниками по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України.
Традиційно Москва заявила, що цілі досягнуто, а "усі об'єкти вражені".
"В результаті порушено роботу українських підприємств військової промисловості, зірвано перекидання резервів до районів бойових дій, а також утруднено постачання паливом підрозділів та військових частин ЗСУ", - вигадали у Міноборони Росії.
У Шойгу заявили, що масштабна атака була відповідь на удари України по нафтогазові галузі та енергетиці РФ.
Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Повітряні сили повідомили, що окупанти використали 42 ракети різних типів та 40 дронів. Частину цілей збила протиповітряна оборона.
Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема.
Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації.
Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.